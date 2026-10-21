Detienen a aparente femicida de madre e hija en Liberia

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Autoridades nicaragüenses detuvieron este miércoles a un hombre de apellido Valdés, sospechoso de asesinar a su esposa y a su hija de 9 años en Liberia, Guanacaste, tras cuatro días de fuga.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La Policía Nacional de Nicaragua confirmó que el sospechoso, identificado como Rafael Antonio Valdés García, de 42 años, fue ubicado en una finca de la comunidad de La Fundadora, en el departamento de Jinotega, donde presuntamente intentaba ocultarse de las autoridades.

El doble homicidio ocurrió durante la madrugada del sábado 17 de octubre en el sector de Liberia, en Guanacaste. Las víctimas fueron identificadas como Yasmina López Castro, de 40 años, y su hija, Valesca Valdés López, de 9 años, ambas de nacionalidad nicaragüense.

Según la información preliminar, las dos víctimas murieron tras sufrir heridas provocadas con un machete. La mujer presentaba lesiones en la cabeza y el cuello, mientras que la niña tenía heridas en el pecho, los brazos y las piernas.

Tras el crimen, el sospechoso habría abandonado el país por la frontera de Peñas Blancas. De acuerdo con el reporte, pasó por Rivas, Managua y Matagalpa antes de llegar a Jinotega, donde finalmente lo capturaron.

La ministra de la Condición de la Mujer, Carolina Delgado, expresó alivio por la detención y señaló que el caso debe seguir su curso judicial. También hizo un llamado a las mujeres para que identifiquen señales de violencia y denuncien antes de que ocurran nuevas tragedias.

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La Policía Nacional de Nicaragua informó que el detenido permanece bajo custodia y que será remitido a las autoridades judiciales de ese país para enfrentar el proceso correspondiente. Según el comunicado oficial citado en el reporte, la intención inicial es juzgarlo en Nicaragua.

El caso continúa bajo coordinación entre las autoridades de ambos países, mientras se definen los pasos judiciales que correspondan.