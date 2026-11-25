Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Cuatro menores de edad fueron detenidos este miércoles durante cuatro allanamientos realizados por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Puntarenas. Los jóvenes figuran como sospechosos del delito de asalto.

Los operativos comenzaron a las 6 a. m. en los sectores de 20 de Noviembre, Fray Casiano, El Roble y Barranca. Entre los detenidos hay dos adolescentes de 14 años, uno de 15 y otro de 16.

¿Qué se robaron?

La investigación inició tras un supuesto asalto ocurrido el pasado 6 de octubre, cerca de las 8:30 a. m., en un centro educativo.

Según la información preliminar, los menores habrían abordado a otro estudiante y presuntamente le sustrajeron una cadena de oro.

Tras recibir la denuncia, los agentes judiciales realizaron varias diligencias que permitieron identificar a los sospechosos y coordinar los allanamientos.

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Durante los operativos, además de las detenciones, las autoridades decomisaron varios aparatos electrónicos.

Los cuatro menores quedaron a las órdenes del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica.