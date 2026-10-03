Detectan por primera vez señal de radio de planeta fuera del sistema solar

Fecha de publicación: 3 de October de 2026

Fecha de modificación: 3 de October de 2026

Astrónomos aseguran haber detectado directamente una señal de radio proveniente de un planeta fuera del sistema solar.

La señal parece originarse en Beta Pictoris b, un planeta ubicado a 63 años luz de la Tierra. Los investigadores aclaran que no se trata de una señal de vida extraterrestre, sino de un fenómeno relacionado con su campo magnético.

Tiene un fuerte campo magnético

Beta Pictoris b es un gigante gaseoso con una masa aproximadamente 12 veces mayor que la de Júpiter. Según los investigadores, su campo magnético sería al menos 200 veces más fuerte que el del planeta más grande de nuestro sistema solar.

¿Por qué es importante este descubrimiento?

Los campos magnéticos funcionan como una especie de escudo natural que ayuda a proteger la atmósfera de un planeta frente a las partículas provenientes de su estrella.

Por eso, estudiar estas señales permitiría conocer mejor las características de los planetas que se encuentran fuera del sistema solar, también llamados exoplanetas.

Aunque anteriormente se habían encontrado indicios de emisiones de radio provenientes de estos mundos, los científicos no habían logrado confirmar que la señal procediera directamente de un planeta y no de la estrella que lo acompaña.

En esta ocasión, el equipo considera que pudo identificar a Beta Pictoris b como la fuente de la emisión, separándola de su estrella.

El hallazgo todavía debe confirmarse

Para detectar la señal, los investigadores utilizaron MeerKAT, una red de 64 antenas de radiotelescopio ubicada en Sudáfrica.

Los científicos aseguran que registraron la señal en varias ocasiones y en diferentes frecuencias. Aun así, el estudio todavía está pendiente de completar el proceso de revisión por parte de otros especialistas antes de su publicación en una revista científica.

Otros expertos consideran que, si los resultados se confirman, el descubrimiento representaría un avance importante para comprender los campos magnéticos de los exoplanetas.

Los investigadores esperan realizar nuevas observaciones para estudiar con mayor detalle este planeta y determinar la razón por la que su campo magnético sería tan intenso.

Con información de: CNN.

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