Detectan nuevo caso de varicela en cárcel de San Sebastián

Las autoridades confirmaron la detección de un nuevo caso de varicela en el centro penitenciario ubicado en San Sebastián.

Adicionalmente, se registró un incidente donde nueve privados de libertad tuvieron un pleito con los oficiales de la institución.

Los hechos se presentan como un nuevo reto para el personal del centro ante las condiciones carcelarias.

“Como medida preventiva, se está girando la extensión de la orden sanitaria a los módulos que ya la tenían y a los que no la tienen, hasta la tercera semana de septiembre”, indicó Nils Ching, viceministro de Justicia.

Asimismo, el funcionario aseveró que dicha situación “generó la molestia de algunas personas privadas de libertad que tuvieron una tendencia, pues, a proferir algunos improperios a la policía, faltas de respeto”.