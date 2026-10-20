Detectan aumento de actividad sísmica en dos volcanes tras terremoto en Panamá

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

El terremoto de magnitud 7.6 ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre aumentó la sismicidad en dos volcanes de nuestro país.

Es decir, no solamente se percibió el movimiento, sino que también el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) detectó un incremento en la actividad volcánica del Irazú y del Rincón de la Vieja.

Declaraciones del Ovsicori

“El terremoto de de Panamá fue un sismo de una profundidad del orden de 10 km. Fue fuerte y las ondas superficiales se sintieron claramente en el Valle Central. La gente sintió como un mareo. Esas son ondas de muy baja frecuencia que cuando pasan por sistemas hidrotermales, como en volcanes activos, tienden a generar un aumento de la de la actividad sísmica”, dijo Marino Protti, sismólogo del Ovsicori.

Análisis del comportamiento

En el caso del Irazú hubo un aumento temporal de los movimientos sísmicos asociados directamente con el movimiento telúrico ocurrido en la región panameña de Azuero.

Mientras que el Rincón de la Vieja en tan solo una semana registró 70 sismos volcanotectónicos. De ellos, 19 ocurrieron cerca del cráter.

¿Significa eso que los volcanes podrían entrar en una fase eruptiva más peligrosa?

“En algunos casos, sobre todo en volcanes más cercanos cuando hay un terremoto grande, es más el cambio de esfuerzos el en el la distribución de esfuerzos en la placa superior la que genera, digamos, un tipo de de cambio en en la actividad volcánica. Lo que se estaba registrando con el con este terremoto de de Panamá es muy pequeño, no representa un cambio importante a nivel de de de la actividad eruptiva de un volcán”, añadió Protti.

Monitoreo constante

De momento no se observan señales que permitan anticipar una erupción inminente. Las autoridades, eso sí, mantienen el monitoreo de ambos colosos para detectar cualquier cambio significativo.