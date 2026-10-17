¿El desodorante puede causar cáncer de mama? Esto dicen los expertos

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

El uso diario de desodorantes y antitranspirantes ha generado dudas por su posible relación con el cáncer de mama.

Sin embargo, la evidencia científica disponible no ha demostrado una relación concluyente entre estos productos y la enfermedad.

La preocupación se centra principalmente en los compuestos de aluminio presentes en algunos antitranspirantes.

Estos ingredientes ayudan a reducir la sudoración al bloquear temporalmente las glándulas sudoríparas.

¿Qué dicen los estudios sobre el cáncer de mama?

La Sociedad Americana contra el Cáncer señala que las investigaciones disponibles presentan resultados contradictorios.

Algunos estudios pequeños plantearon una posible relación, pero otros más amplios no encontraron una asociación entre el uso de estos productos y el cáncer de mama.

Por eso, actualmente no existen pruebas sólidas que permitan afirmar que los antitranspirantes con aluminio causan esta enfermedad.

¿Es peligroso usar desodorante después de afeitarse?

Los expertos tampoco han encontrado pruebas que respalden una relación entre aplicar antitranspirante después del afeitado y un mayor riesgo de cáncer de mama.

No obstante, utilizar estos productos sobre la piel irritada o con pequeñas heridas puede provocar molestias.

Además, las glándulas sudoríparas cumplen principalmente una función de regulación de la temperatura corporal.

El hígado y los riñones se encargan de procesar y eliminar muchas sustancias de desecho.

Ante cualquier cambio inusual en las mamas, consulte con un profesional de salud.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.