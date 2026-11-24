Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desmanteló este martes una organización dedicada al tráfico internacional de drogas y a la legitimación de capitales, durante 24 allanamientos ejecutados desde las 3:00 a. m. en Los Chiles de Alajuela, Cartago y la zona sur de Costa Rica.

Entre los 12 sospechosos detenidos figura una técnica judicial de la Fiscalía de Los Chiles, quien presuntamente filtraba información confidencial sobre investigaciones y alertaba al grupo criminal sobre posibles operativos policiales, según confirmó Vladimir Muñoz, subdirector a. i. del OIJ.

Según Muñoz, la investigación comenzó en 2021, tras recibir información sobre una organización asentada en Los Chiles que enviaba drogas a Nicaragua y participaba en otras actividades criminales.

La agrupación recibía cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica en la zona sur de Costa Rica.

Desde allí, trasladaba los estupefacientes en vehículos hasta Los Chiles y los enviaba a Nicaragua mediante personas conocidas como ‘mulas’, que cruzaban a pie la trocha fronteriza con paquetes de entre 8 y 10 kilos.

El subdirector del OIJ explicó que la organización tenía integrantes encargados de coordinar el ingreso de la droga al país, transportarla hasta la frontera y administrar las ganancias del negocio ilícito.

Para legitimar esos recursos, utilizaba empresas establecidas en Los Chiles.

Respecto a la funcionaria judicial, Muñoz indicó que tenía acceso a los expedientes de la Fiscalía y presuntamente filtraba datos sobre procesos judiciales relacionados con integrantes de la organización.

Además, alertaba al grupo sobre posibles operativos y movimientos internos de las autoridades.

Las autoridades también investigan la posible colaboración de dos oficiales de la Fuerza Pública, uno destacado en Los Chiles y otro en la zona sur.

Ninguno fue detenido durante los allanamientos, según informó el OIJ.

Entre los sospechosos capturados figuran un hombre de apellido Gómez, señalado como presunto cabecilla, y Geiner Molina Pérez, quien coordinaba el ingreso y traslado de droga desde Panamá.

También fueron detenidos un padre y su hijo, ambos de apellido González, presuntamente vinculados con la administración de las empresas utilizadas para legitimar capitales.