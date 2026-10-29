Desgaste articular: señales de alerta y tratamientos para aliviar el dolor y recuperar movilidad

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El desgaste articular es una enfermedad degenerativa en la que el cartílago que amortigua las articulaciones se deteriora progresivamente, según explicó el doctor Jorge Slon durante el segmento en vivo.

El especialista detalló que el dolor articular empeora con el movimiento o la carga y mejora con el reposo, además de que la sensación de trabadura al despertar suele durar menos de treinta minutos.

Asimismo, el médico abordó el uso del plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico como parte de la medicina regenerativa.