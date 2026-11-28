Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El desfile de boyeros, uno de los últimos del año, arrancará el domingo a las 9 de la mañana por los alrededores de la sabana, precedido por el sesteo del sábado desde las 12 del mediodía.

José Sandí, boyero, explicó que el sesteo consiste en llegar la noche o tarde anterior, descargar los animales, darles comida y dejarlos descansar relajados para la actividad del día siguiente. La cita incluye música y comida para quienes se acerquen.

Adriana Sandí, hija de José, describió la tradición como una pasión que lleva en la sangre. La carreta que exhibe tiene por lo menos 50 años y es la típica puriscaleña, con trazos y colores distintos a los de otros diseños. Una segunda carreta luce el diseño salchiseño.

José Sandí detalló que el yugo es el instrumento que se pone en el cuello de los bueyes para pegar la carreta.

El chuzo, agregó, sirve como guía para los animales durante el recorrido. La familia mantiene la costumbre heredada de padres, abuelos y tíos, y busca transmitirla a las nuevas generaciones.