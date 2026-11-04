Descubra qué ingredientes no pueden faltar en un buen pan francés

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Descubrir qué ingredientes no pueden faltar en un buen pan francés permite elaborar en casa un pan artesanal con albahaca, romero, tomate seco y queso.

Clement enseña las variedades de panes, detalla los ingredientes básicos de la receta y explica cómo se elabora la espiga de amapola y qué características aportan las semillas.

Además, el panadero comparte el secreto para lograr una baguette con corteza crujiente y miga suave, la textura de la focaccia, el momento de incorporar la mantequilla de ajo y cómo se preparan los rollos de canela, los rollos de pasas y la trenza de chocolate.