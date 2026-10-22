Descubra los grandes negocios de estos emprendedores

Andreína presenta su emprendimiento de velas en cerámica.

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La creatividad y los aromas se unen en una propuesta que transforma piezas de cerámica en velas decorativas.

Andreína impulsa este emprendimiento a través de experiencias creativas en las que los participantes diseñan sus propias piezas, desde la pintura hasta la elaboración de la vela.

Los talleres incluyen todos los materiales y acompañamiento durante el proceso, por lo que no es necesario tener experiencia previa.

Cada sesión ofrece una temática especial, con decoración y detalles que convierten la actividad en una experiencia completa.