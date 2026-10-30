Descubra los animales que enriquecen nuestros bosques

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Animales como el oso caballo, los mapaches, los coatíes, los osos hormigueros, los perezosos y los monos habitan los bosques de Costa Rica con características que despiertan la imaginación, según explicó el biólogo Andrés S. Bráutigam.

El especialista detalló cómo el oso caballo utiliza su cuerpo, su hocico y su lengua para encontrar y consumir alimento, qué ocurre en el organismo del perezoso para que se mueva con esa lentitud y cómo los monos emplean sus manos, visión, vocalizaciones y relaciones sociales para desplazarse y advertir peligros.

Asimismo, Bráutigam abordó cómo estas especies contribuyen al equilibrio del ecosistema al controlar poblaciones de insectos y dispersar semillas, los errores que se cometen al alimentarlos y cómo actuar si una persona encuentra uno de estos animales cerca de su casa o en una carretera.