Descubra las posibles causas del dolor en el pecho

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El dolor en el pecho no siempre significa un infarto, ya que puede deberse a problemas digestivos, musculares o ansiedad, aunque nunca debe ignorarse porque algunas condiciones graves pueden presentarse con síntomas similares.

El Dr. José Cháves, médico vascular periférico, explica qué es la aorta y qué le pasa cuando sufre una disección, una condición en la que la persona siente un dolor intenso que puede confundirse con un infarto.

El especialista detalla en qué se diferencia una disección aórtica de un infarto, cuáles son los principales factores que aumentan el riesgo de sufrirla, el papel de la presión arterial alta en el daño de la aorta, y cuándo un dolor en el pecho requiere acudir inmediatamente a emergencias aunque la persona no esté segura de que sea un infarto.