Descubra la importancia de cuidar la salud mental juvenil

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La salud mental de los jóvenes enfrenta una realidad dolorosa, pues la presión del entorno, las crisis familiares, el acoso escolar, el aislamiento social y la autoexigencia están orillando a cada vez más adolescentes a autolesionarse o, en el peor de los casos, a intentar terminar con su vida.

La Dra. Gabriela Zúñiga Tortós, médica psiquiatra especialista en salud mental de familias y crianza, explica que ciertas situaciones familiares incrementan el riesgo de intentos de suicidio en jóvenes y adolescentes.

Asimismo, detalla que las peleas constantes entre los padres, la presencia de violencia física, psicológica o verbal generan un ambiente de alto estrés.

La especialista aclara que una autolesión como cortarse o golpearse no tiene como propósito terminar con la vida, sino pedir ayuda y aliviar el malestar.