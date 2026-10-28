Descubra ingredientes naturales para reconfortarse durante el frío

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Los ungüentos, aceites y bálsamos naturales pueden brindar una sensación de alivio y bienestar durante los días fríos.

Yeimmy Cantillo, experta en medicina natural, enseña a preparar distintas alternativas aromáticas para acompañar el cuidado personal durante esta temporada.

La especialista explica las propiedades del eucalipto y la menta en preparaciones para el pecho y la espalda, y presenta opciones como el bálsamo aromático para el pecho y el bálsamo herbal para los días fríos.

También detalla cómo el clavo de olor aporta una sensación de calor en las articulaciones, cómo combinar romero, jengibre y clavo en un tónico herbal, y cómo preparar un bálsamo de lavanda y menta para relajar los pies cansados antes de dormir.