Descubra cuál es el secreto de un buen pescado al papillote

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

El secreto de un buen pescado al papillote está en la técnica francesa que cocina el pescado en su propio vapor, conserva sus jugos y lo lleva a la mesa envuelto como un regalo, según explica la chef Gina Villegas.

La especialista detalla qué tipo de pescado funciona mejor para esta receta, cómo cortar el zucchini, los tomates y el limón para que se cocinen uniformemente, y qué papel utilizar para evitar que se rompa durante la cocción.

Villegas también explica cómo cerrar el paquete para retener el vapor, la temperatura del horno y el tiempo de cocción según el grosor del filete, y cómo abrir y servir el papillote para aprovechar sus jugos.