Descubra cómo lograr una torta chilena con capas crujientes y relleno cremoso

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Un lunes se endereza con capas crujientes, relleno cremoso y mucho sabor, pues la torta chilena se reinventa en higos, leche condensada cocinada, coco, tres leches, pie de limón y maracuyá.

Rosi Condega Muñoz, conocida como “La Negrita”, abre su cocina para arrancar la semana y explica qué secretos tiene una torta chilena para lograr capas crujientes y un relleno cremoso.

La especialista detalla qué ingredientes se necesitan para la masa, cómo se prepara y cuál es el punto correcto para extenderla y por qué es tan importante el horneado de cada capa.