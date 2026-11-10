Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Descubra cómo lograr un pastel de pollo jugoso por dentro y doradito por fuera con los consejos de la chef Xiomara Jiménez Víquez, quien explicó qué hace que esta preparación quede jugosa por dentro y dorada por fuera.

La especialista en cocina detalló qué parte del pollo recomienda utilizar, cómo cocinarlo para que conserve su jugosidad y qué vegetales y condimentos le dan más sabor al relleno.

Jiménez Víquez también indicó cómo conseguir un relleno cremoso sin que quede demasiado líquido y cómo conservar y recalentar el pastel sin perder su textura y sabor.