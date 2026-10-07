Descubra cómo afecta el uso excesivo del celular a las manos

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

Los términos “mano de smartphone” y tendinitis se refieren al impacto de la exposición a pantallas a temprana edad y médicamente corresponden a inflamaciones de tendones causadas por el movimiento repetitivo y el uso excesivo de los dedos.

El Dr. Juan Luis Castro, ortopedista de mano y miembro superior, explica que el movimiento constante del pulgar sobre la pantalla irrita la zona y que sostener el teléfono con una sola mano crea tensión muscular.

Además, el especialista detalla cuántas horas de uso continuo activan la zona de peligro y cuáles son los primeros síntomas de que el celular ya está lastimando los tendones o nervios.