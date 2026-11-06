Dos hermanas menores de edad están desaparecidas: piden ayuda para encontrarlas

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita ayuda para localizar a dos hermanas menores de edad desaparecidas en Sarapiquí, Heredia.

Se trata de Shirley Patricia Aguirre, de 13 años, y Anyelina Yulith Aguirre, de 17 años.

Según la información compartida, ambas están desaparecidas desde el pasado martes. Las vieron por última vez en La Virgen de Sarapiquí.

OIJ busca a hermanas desaparecidas

Las autoridades piden la colaboración de la ciudadanía para encontrar a las adolescentes.

Por eso, solicitan a quienes tengan información sobre su ubicación que se comuniquen con la institución.

Cualquier dato que permita orientar la búsqueda puede resultar importante para establecer su paradero.

Además, compartir el aviso puede ayudar a que más personas conozcan el caso y aporten información.

¿Cómo brindar información al OIJ?

Si usted conoce algún detalle sobre las hermanas desaparecidas, puede llamar a la línea confidencial del OIJ: 800-8000-645.

Al comunicarse, indique los datos que conoce sobre Shirley Patricia Aguirre o Anyelina Yulith Aguirre.

La ciudadanía puede difundir el llamado de búsqueda entre familiares y contactos.

El objetivo es ampliar el alcance del aviso y contribuir a que las autoridades localicen a ambas menores.

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