Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó la desaparición de dos menores de edad en el sector de Desamparados, San José. Una de ellas lleva consigo a un bebé.

Los datos de las desaparecidas

Según el reporte de personas desaparecidas, se trata de Kiria Maritza Arroyo López, de 16 años, e Isabele Esmeralda Cruz Gómez, de 11 años.

Ambas fueron vistas por última vez el viernes 20 de noviembre de 2026, en la urbanización Lotus 2, en barrio Madeira, Desamparados.

En el caso de Kiria, las autoridades indicaron que lleva consigo a una bebé de 22 días de nacido.

Los reportes de desaparición de las menores fueron registrados ese mismo 20 de noviembre.

Si usted tiene información que permita localizarlas, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800 8000 645 del OIJ.

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