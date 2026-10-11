Desaparece menor en Alajuelita

Fecha de publicación: 11 de October de 2026

Fecha de modificación: 11 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de una menor y solicitó la colaboración de la ciudadanía para localizarla.

Según informaron las autoridades, se trata de Iara Melina Corrales Sánchez, de 16 años. La última vez que la vieron fue en Geranios, Alajuelita, San José, el pasado 8 de octubre de 2026.

En ese momento, vestía una pijama de pantalón blanco con dibujos de osos y una blusa de tirantes.

La desaparición fue reportada el 9 de octubre de 2026.

Si usted cuenta con información que permita localizar a la menor, puede comunicarse a la línea 800 8000 645, del OIJ.

Por: Camila Rosales Méndez

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