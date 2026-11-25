Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La Cruz Roja Costarricense mantiene un operativo para localizar a una menor de 13 años reportada como desaparecida la tarde de este miércoles 25 de noviembre en San Antonio de Coronado, San José.

La alerta ingresó a las 3:16 p. m., por lo que los equipos de emergencia se desplazaron hacia la zona para iniciar las labores de búsqueda.

Operativo se desarrolla en zona boscosa

El rastreo se concentra en un sector boscoso donde también hay un río, por lo que la institución movilizó equipos especializados para recorrer el área.

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En el operativo participan vehículos de operaciones, unidades de primera intervención y una ambulancia de soporte avanzado.

La Cruz Roja mantiene las labores para dar con el paradero de la menor y brindarle atención en caso de que sea necesario.