Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a Dionisio Guadalupe Velázquez, un hombre de 62 años.

Lo vieron por última vez el pasado 26 de noviembre en el sector de Rohrmoser, Pavas, San José. Su desaparición fue reportada ante las autoridades el 27 de noviembre.

El hombre es de piel morena, tez trigueña oscura, contextura regular, cabello corto, rizado y canoso, tiene ojos café claro y bigote recortado. Además, presenta cicatrices en ambas piernas.

Cualquier información que permita dar con su paradero puede comunicarse de forma confidencial a la línea 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645.

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