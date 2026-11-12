Derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York dejó un saldo de al menos dos muertos

17 personas más resultaron heridas.

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El derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York dejó un saldo de al menos dos muertos, mientras que 17 personas más resultaron heridas, entre ellas siete niños y un bombero.

El operativo desplegado por unos 250 bomberos y paramédicos logró rescatar con vida a cuatro supervivientes, en tanto diez personas fueron hospitalizadas y cuatro permanecen en estado crítico.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del fallo estructural.