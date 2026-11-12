Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El derrumbe de un edificio de tres plantas en Nueva York dejó un saldo de al menos dos muertos, mientras que 17 personas más resultaron heridas, entre ellas siete niños y un bombero.

El operativo desplegado por unos 250 bomberos y paramédicos logró rescatar con vida a cuatro supervivientes, en tanto diez personas fueron hospitalizadas y cuatro permanecen en estado crítico.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar las causas del fallo estructural.