Deportes Repretel ya está en Quito y tuvo acceso al estadio donde jugará Costa Rica

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Deportes Repretel se encuentra en Quito y tuvo acceso al Estadio Olímpico Atahualpa, el escenario donde la Selección Nacional se enfrentará contra Ecuador este viernes.

El recinto, con capacidad para más de 35,000 personas, es un ícono histórico del fútbol ecuatoriano, ya que la selección mayor no juega allí desde hace nueve años y fue donde consiguió su primera clasificación a un Mundial en 2001 tras empatar contra Uruguay.

Mientras el césped natural del estadio se mantiene en descanso para el compromiso y la escuadra sudamericana, dirigida por Marcelo Gallardo, completó su plantel y continúa con los entrenamientos, los periodistas locales destacaron figuras de la Tricolor como Keylor Navas, Celso Borges y el actual entrenador Bryan Ruiz, a quien recuerdan por su destacada participación en el Mundial de 2014.