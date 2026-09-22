Denuncian que se extraviaron del Poder Judicial de Guápiles 148 expedientes en 3 meses

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

En solo tres meses, 148 expedientes se extraviaron en el Poder Judicial de Guápiles, según la denuncia realizada por el propio Fiscal Adjunto de Pococí.

Los documentos abordaban todo tipo de delitos y, al no aparecer, en 27 de ellos se dictó un sobreseimiento definitivo, lo que ha generado gran preocupación en el sistema judicial.

La pérdida de estos expedientes representa un obstáculo para la administración de justicia y ha llevado a las autoridades a investigar las circunstancias en que se produjo el extravío, mientras la denuncia fue presentada por el fiscal adjunto, quien alertó sobre la gravedad de la situación.