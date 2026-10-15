Denuncian penalmente a Laura Fernández y Rodrigo Chaves

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

La Presidente de la República, Laura Fernández, así como el Ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, recibieron una denuncia penal ante la Fiscalía General.

¿Por qué se da la denuncia?

Por el presunto nombramiento ilegal del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, DIS.

La denuncia la presentó el diputado del Frente Amplio, Antonio Trejos, quien pide investigar si hubo irregularidades en la designación de Pablo Martínez Bertozzi.

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El legislador cuestiona que Martínez Bertozzi asumiera el cargo sin contar, presuntamente, con el grado policial mínimo que exige la ley.

Trejos solicitó al Ministerio Público investigar la participación de Fernández y Chaves en el nombramiento y determinar si existe alguna responsabilidad penal.