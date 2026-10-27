Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Dentro de una semana saldrá el cobro al marchamo con novedades importantes para los conductores, destacando la implementación del sticker digital como principal cambio.

Además, la Superintendencia de Seguros ya dio a conocer las tarifas autorizadas para el seguro automotor, conocido como el SOA, para este período.

Las autoridades alertan sobre la gran cantidad de accidentes de tránsito en el país que presionan las atenciones en los hospitales, mientras el marchamo digital durará hasta 10 años en el parabrisas.