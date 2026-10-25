Dengue en Costa Rica: Alajuela encabeza lista con más de 2000 casos

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

El Ministerio de Salud informó, en su boletín epidemiológico, sobre la situación del dengue en Costa Rica y el comportamiento de los casos en las provincias durante 2026.

La situación del dengue

Para el reporte emitido este 23 de octubre, el país ya registraba 5.814 casos. Esto equivale a un promedio de un caso por hora y 19,6 casos diarios.

Las provincias con mayor cantidad de casos registrados son:

Alajuela: 2.635

Puntarenas: 883

Guanacaste: 766

San José: 606

Como se puede apreciar, Alajuela registra más de 1.700 casos por encima de Puntarenas, la segunda provincia con más diagnósticos.

Los cantones más afectados por la enfermedad están Grecia, con 683 casos, y Alajuela, con 617.

Por: Camila Rosales Méndez

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