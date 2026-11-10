Del tuétano al chicharrón, un recorrido por los sabores del cerdo

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Un recorrido por los sabores del cerdo, del tuétano al chicharrón, fue abordado por la doctora Merryam Alfaro Ceciliano y el experto en carnes, Lisandro Barrantes, quienes destacaron que la tocineta real, el tuétano y el chicharrón son una trilogía con altos contenidos de grasas saludables y colágeno.

El especialista en carnes explicó qué hueso pedir en la carnicería para obtener el mejor tuétano, cómo cortarlo y cómo reconocer si está fresco.

Por su parte, la doctora, Alfaro Ceciliano, detalló los nutrientes del tuétano que benefician la piel y las articulaciones, y recomendó la porción y frecuencia ideal para disfrutar de estos tres manjares.