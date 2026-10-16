¡Del océano a nuestras costas! El sorprendente viaje de las ballenas jorobadas

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Cada año, las aguas del Pacífico costarricense reciben ballenas jorobadas que recorren miles de kilómetros desde el hemisferio norte y el hemisferio sur, y el país se convierte en una zona de reproducción y crianza para estos gigantes del océano.

César Castro, biólogo del Proyecto Orcas en Costa Rica, explica cuántas especies de ballenas existen en el mundo y cuáles se pueden encontrar en Costa Rica, por qué las ballenas jorobadas saltan fuera del agua, de dónde vienen las que nos visitan y cuántos kilómetros recorren.

El especialista detalla en cuáles zonas de Costa Rica hay más posibilidades de observarlas, cuáles llegan entre diciembre y abril y cuáles entre julio y noviembre, y por qué existen dos temporadas.