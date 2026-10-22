¡Del mundo fantástico a la decoración de su casa! Dragones para todos

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Los dragones son imponentes, misteriosos y llenos de fantasía, y se convierten en protagonistas de una decoración que no pasa desapercibida, al punto de que se puede decorar la casa con enormes dragones de tres cabezas.

Tatiana Bolaños explica cuánto mide el dragón, en qué parte de la casa recomienda colocarlo y qué otras opciones de inflables tiene disponibles.

La especialista detalla qué se debe tomar en cuenta a la hora de elegir un inflable y qué tendencias existen para estos días de Halloween, ofreciendo alternativas curiosas para transformar la decoración del hogar con un toque de fantasía y diversión que sorprenda a grandes y chicos.