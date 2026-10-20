Dejó las aulas, pero no la enseñanza: docente pensionada encuentra su pasión en el piano

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La docente pensionada Sofía Rodríguez Miranda, vecina de Zarcero, Alajuela, descubrió un mundo de nuevas posibilidades después de su jubilación, pues le hicieron creer que la vida se acababa al pensionarse.

Sin embargo, esta artista empírica no solo incursionó en la pintura y el reciclaje, sino que también comenzó clases de piano hace año y medio.

Ahora, en esta nueva etapa, pasó de ser profesora a estudiante y nunca imaginó que se convertiría en música, creando cualquier cosa con materiales reciclados.