Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

Luis Díaz podrá jugar ante San Carlos. Esa es la resolución del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), que dejó sin efecto la tarjeta roja que recibió el atacante de Alajuelense durante el partido ante el Club Sport Cartaginés.

Según informó la FCRF, la decisión llegó luego de que Alajuelense presentara un proceso sumario por error manifiesto. Tras analizar el video oficial del encuentro y las pruebas correspondientes, el Tribunal determinó que el futbolista no incurrió en una conducta violenta.

Decisión tuvo un error

La expulsión ocurrió al minuto 90+2 del compromiso. Según la resolución, la decisión arbitral presentó un error manifiesto, conclusión que también coincide con el informe oficial de la Comisión de Arbitraje.

Con esta resolución, la tarjeta roja queda sin efectos disciplinarios.