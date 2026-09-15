Definen fecha de inicio para la ampliación de la Florencio del Castillo en Cartago

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La ampliación de la autopista Florencio del Castillo en Cartago será una realidad, y el trámite para iniciar la obra comenzará en diciembre de este año.

El proyecto busca mejorar la conectividad y la movilidad en una de las rutas más transitadas del país, que conecta San José con la provincia de Cartago y que presenta serios problemas de congestión vehicular.

Con esta obra, las autoridades esperan reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial para los miles de conductores que utilizan esta importante vía a diario.