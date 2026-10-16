Decoración navideña: tendencias para transformar todo el hogar

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Con la llegada de la época navideña, lo que más se piensa es en el árbol de Navidad, pero las tendencias actuales invitan a llevar la decoración más allá y transformar todo el hogar.

Hellen Salazar, de Almacenes El Rey, explica qué significa pasar de decorar únicamente el árbol a crear una decoración navideña integral en el hogar, y cuáles son las tendencias para esta Navidad.

La especialista detalla cómo se puede definir un estilo o concepto para que toda la decoración tenga armonía y personalidad, y cuáles son los elementos clave que no pueden faltar cuando se quiere llevar la decoración más allá del árbol.