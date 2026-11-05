Decomisan más de dos toneladas y media de marihuana en el Pacífico Sur

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un golpe al narcotráfico internacional permitió decomisar más de dos toneladas y media de marihuana en aguas del Pacífico Sur, durante una intervención policial que se ejecuta desde el pasado martes a aproximadamente 52 millas náuticas, es decir, unos 90 kilómetros al sureste de Punta Burica, donde las autoridades localizaron una lancha rápida.

En la embarcación viajaban dos extranjeros de nacionalidad ecuatoriana, identificados como Trejos Domínguez, de 25 años, quien fungía como capitán de la nave, y Flores Bagui, de 49 años.

La movilización requirió el apoyo aéreo de las autoridades de Estados Unidos y de Panamá, con el fin de realizar la intervención e identificar otros puntos vulnerables o más sospechosos en el sector, mientras los aprehendidos quedaron en manos del Ministerio Público.

El ministro de Seguridad Pública indicó que la detención se logró gracias al trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos y países amigos, y sostuvo que se están controlando las lanchas que llegan al país.