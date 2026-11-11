Decomisan más de 50 bolsas de luces navideñas durante revisión de comercios

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Las autoridades decomisaron un pasillo completo de luces navideñas en un establecimiento comercial de origen chino, durante una inspección realizada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) en coordinación con la Policía de Control Fiscal.

Los productos carecían de las certificaciones requeridas y representaban un riesgo para las viviendas.

El viceministro del MEIC, Jorge Acuña Prado, explicó el propósito del operativo: “Cuidamos a las familias en estas épocas navideñas. Imagínense que una luminaria no cumpla con esas certificaciones, pueden producir un incendio en un hogar, en una familia, y eso estamos trabajando para prevenirlo”, señaló.

Además, indicó que las autoridades también verifican el cumplimiento de la normativa nacional de Hacienda y Tributación.

Durante la inspección se revisaron artículos de temporada, especialmente luces navideñas, cuyo cumplimiento de los requisitos técnicos y de seguridad es fundamental para prevenir incendios y accidentes eléctricos.

También se recordó que existen modelos específicos para interiores y exteriores, por lo que deben utilizarse de acuerdo con las condiciones para las que fueron diseñados.

Acuña precisó que estos controles se realizan en todas las provincias del país para proteger a los consumidores, como parte de la campaña de cero tolerancia, que exige a los establecimientos cumplir con las disposiciones del Ministerio de Hacienda, la Policía de Control Fiscal y Tributación. “Revisamos que cumplan con toda la norma nacional y, si no corresponden, lo que corresponde es decomisar el producto”, afirmó.

El decomiso estuvo a cargo de las autoridades del Ministerio de Hacienda, que retiraron la totalidad de las luces exhibidas en el pasillo del establecimiento.

Asimismo, las autoridades advirtieron que la instalación inadecuada de estos artículos, especialmente cuando se conectan demasiadas luces a una misma toma de corriente, puede provocar incendios.

Por ello, recomendaron evitar las conexiones excesivas y utilizar cada producto de acuerdo con las indicaciones de seguridad.