Decomisan más de 3 toneladas de mariscos en condiciones insalubres

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Policía de Control Fiscal incautó 3.350 kilogramos de productos pesqueros tras un operativo de carretera que permitió detectar irregularidades en el transporte de mariscos.

Ante los hallazgos, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) coordinó con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) una inspección para revisar la carga.

¿Qué encontraron?

Durante la revisión, las autoridades encontraron documentos que no permitían comprobar el origen de los productos. Además, parte del pescado presentaba alteraciones en su apariencia, olor o textura, señales de deterioro que lo hacían no apto para el consumo humano.

Entre los productos decomisados había cangrejo rey del Caribe, langosta del Caribe, colas de langosta, pulpo, camarón jumbo y jurel.

La destrucción de los 3.350 kilogramos se realizó en coordinación con la Municipalidad de Golfito. También decomisaron el vehículo utilizado para transportar la mercancía.

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Caso llegó a la Fiscalía

El expediente fue remitido a la Fiscalía, donde se abrió una causa penal por el presunto transporte ilegal de productos pesqueros.

Las autoridades advirtieron que comprar o consumir mariscos de procedencia desconocida representa un riesgo para la salud, debido a que no existen garantías sobre su origen, manipulación, transporte y conservación.