Decomisan dos millones de cigarrillos ocultos en pared de contenedor

Un total de dos millones de cigarrillos fueron incautados por la Policía de Fronteras en Golfito, al encontrarlos ocultos en la pared de un contenedor.

Los agentes descubrieron la mercancía ilícita durante una inspección rutinaria en la zona portuaria del Pacífico sur.

Gerald Camacho, director de la Policía de Fronteras, informó que las unidades de cigarrillos iban a tratar de ser introducidas al país de manera ilegal en un vehículo.

“Es un éxito, un logro importante que el Ministerio de Seguridad Pública está haciendo y que, en trabajo conjunto con la Policía de Control Fiscal, da importantes réditos para la protección de la soberanía nacional y de las finanzas del Estado costarricense”, declaró.

Con ayuda de un escáner portátil, los policías detectaron irregularidades y decidieron retirar parte de la pared del contenedor, donde encontraron las cajas con los cigarrillos.

Según información policial, el cargamento podría superar los 200 millones de colones y el producto fue entregado a la Policía de Control Fiscal.