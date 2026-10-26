Decomisan camión por botar basura en vía pública

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un camión terminó decomisado por botar basura ilegalmente en Pavas, luego de que las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de San José captaran el momento en que el vehículo arrojaba residuos en plena vía pública.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del tajo en Lomas del Río de Pavas, con lo que ya son cinco los camiones decomisados por esta práctica ilegal.

Además, las autoridades contabilizan 14 personas detenidas por presuntos delitos ambientales relacionados con la disposición ilegal de desechos en la vía pública.