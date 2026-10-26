Decomisan 58 toneladas de mariscos de contrabando

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Durante un operativo, la Policía de Fronteras decomisó 58 toneladas de productos perecederos que en apariencia circulaban como contrabando, incluyendo mariscos, camarones, huevos, frutas y verduras.

Estos productos eran transportados en vehículos que ahora permanecen decomisados, tras la intervención de las autoridades en la zona fronteriza.

En un caso relacionado, un cargamento de 1278 kilos de pulpo fue decomisado luego de que el conductor no pudiera acreditar su procedencia legal.