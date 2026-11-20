Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Los comerciantes no tenían los documentos que acreditaran la adquisición de la pólvora.

La Fuerza Pública decomisó 183 mil unidades de pólvora durante un operativo ejecutado en el distrito Hospital, en San José, donde intervino un establecimiento que contaba con patente, pero comercializaba explosivos sin los permisos correspondientes.

Durante la inspección, los oficiales solicitaron los documentos que respaldaran la adquisición del material, pero los comerciantes no pudieron presentarlos.

Por este motivo, el propietario, de apellido Castillo, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público por el presunto delito de almacenamiento de pólvora.

Víctor Fernández, director regional de San José, señaló que los operativos preventivos continuarán para verificar que los productos comercializados estén autorizados y evitar la venta de explosivos que puedan poner en riesgo a niños y adultos.