Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Juzgado de Trabajo dio la sentencia en relación con la huelga del sector educación que se presentó el 11 de noviembre.

¿Qué dictó la sentencia tras la huelga?

Declararon ilegal el movimiento, lo que significa que los trabajadores de este sector que participaron se exponen a un rebajo salarial.

Afectación

Las autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) dieron un reporte en el que indicaron que, producto de la huelga, hubo afectaciones en 175 comedores escolares y 438 estudiantes con discapacidad se vieron afectados.

Además, reportaron que hubo más de 36 mil ausencias por parte del sector educación.

Apelación

Las partes involucradas cuentan con tres días para presentar un recurso de apelación.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.