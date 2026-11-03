Declaran alerta en todo el país: piden tomar medidas en las próximas horas

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en todo el país ante las condiciones lluviosas que afectarán el territorio durante esta semana.

La institución atribuye este panorama a la inestabilidad que deja la onda tropical número 52, una vaguada y una Zona de Convergencia Intertropical más activa.

Alerta verde por lluvias y tormentas

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los aguaceros afectarán principalmente la vertiente del Pacífico, el Valle Central y los sectores montañosos.

Además, las precipitaciones más importantes se concentrarán en zonas marítimas y costeras del Pacífico Central y Sur, así como en la península de Nicoya.

En estos sectores podrían persistir los aguaceros y las tormentas eléctricas.

Oleaje alto en las costas del Pacífico

Por su parte, el MIO CIMAR prevé oleaje alto y vientos moderados durante los próximos días. Las olas máximas podrían alcanzar los 2,7 metros.

El Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el Pacífico Central enfrentarán el mayor oleaje entre miércoles y jueves.

Entretanto, el Pacífico Sur registrará estas condiciones entre viernes y sábado.

La CNE pide evitar ríos crecidos, extremar precauciones ante inundaciones y deslizamientos, y seguir los avisos oficiales.

También solicita precaución a conductores y pequeñas embarcaciones durante estas condiciones adversas.

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