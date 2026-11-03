Declaran alerta en todo el país: piden tomar medidas en las próximas horas

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La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) declaró alerta verde en todo el país ante las condiciones lluviosas que afectarán el territorio durante esta semana.
La institución atribuye este panorama a la inestabilidad que deja la onda tropical número 52, una vaguada y una Zona de Convergencia Intertropical más activa.
Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los aguaceros afectarán principalmente la vertiente del Pacífico, el Valle Central y los sectores montañosos.
Además, las precipitaciones más importantes se concentrarán en zonas marítimas y costeras del Pacífico Central y Sur, así como en la península de Nicoya.
En estos sectores podrían persistir los aguaceros y las tormentas eléctricas.
Por su parte, el MIO CIMAR prevé oleaje alto y vientos moderados durante los próximos días. Las olas máximas podrían alcanzar los 2,7 metros.
El Pacífico Norte, el golfo de Nicoya y el Pacífico Central enfrentarán el mayor oleaje entre miércoles y jueves.
Entretanto, el Pacífico Sur registrará estas condiciones entre viernes y sábado.
La CNE pide evitar ríos crecidos, extremar precauciones ante inundaciones y deslizamientos, y seguir los avisos oficiales.
También solicita precaución a conductores y pequeñas embarcaciones durante estas condiciones adversas.
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