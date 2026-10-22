Declaran alerta en 71 cantones del país por fenómeno de El Niño

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La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) elevó los niveles de alerta en 71 cantones de Costa Rica debido a los efectos del fenómeno de El Niño y la persistencia de la sequía meteorológica.
La institución declaró Alerta Roja en 10 cantones del Pacífico Norte, además de tres distritos de Puntarenas y el territorio marítimo frente a toda la costa del Pacífico nacional.
La Alerta Roja comprende los siguientes cantones del Pacífico Norte:
La medida también incluye los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto, en el cantón de Puntarenas, así como las 12 millas náuticas frente a toda la costa del Pacífico costarricense.
Según la CNE, esta es la primera vez que una alerta roja incorpora el territorio marítimo, debido a las altas temperaturas registradas en la superficie del océano Pacífico.
La CNE estableció Alerta Naranja para los siguientes 13 cantones:
La Alerta Amarilla abarca los siguientes cantones de Costa Rica:
La decisión responde a las condiciones climáticas registradas entre enero y septiembre de 2026. Durante ese periodo, el Pacífico Norte acumuló un 43% menos de lluvia de lo normal.
Además, el Pacífico Central registró un déficit del 37%, el Pacífico Sur del 27% y el Valle Central del 20%.
La CNE explicó que el fenómeno de El Niño provoca una distribución irregular de las precipitaciones. Mientras varias regiones del Pacífico enfrentan condiciones secas, sectores del Caribe registran excedentes de lluvia.
Ante este panorama, las autoridades solicitan a las instituciones revisar sus planes de contingencia y prepararse para posibles impactos en los servicios esenciales.
Asimismo, la CNE pide a la población ahorrar agua y electricidad, reparar fugas y mantenerse informada mediante los canales oficiales.
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