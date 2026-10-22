Declaran alerta en 71 cantones del país por fenómeno de El Niño

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) elevó los niveles de alerta en 71 cantones de Costa Rica debido a los efectos del fenómeno de El Niño y la persistencia de la sequía meteorológica.

La institución declaró Alerta Roja en 10 cantones del Pacífico Norte, además de tres distritos de Puntarenas y el territorio marítimo frente a toda la costa del Pacífico nacional.

CNE declara Alerta Roja en 10 cantones

La Alerta Roja comprende los siguientes cantones del Pacífico Norte:

Abangares

Bagaces

Cañas

Carrillo

Hojancha

La Cruz

Liberia

Nandayure

Nicoya

Santa Cruz

La medida también incluye los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto, en el cantón de Puntarenas, así como las 12 millas náuticas frente a toda la costa del Pacífico costarricense.

Según la CNE, esta es la primera vez que una alerta roja incorpora el territorio marítimo, debido a las altas temperaturas registradas en la superficie del océano Pacífico.

Estos cantones están bajo Alerta Naranja

La CNE estableció Alerta Naranja para los siguientes 13 cantones:

Tilarán

Puntarenas, excepto los distritos de Paquera, Cóbano y Lepanto

Esparza

Montes de Oro

Monteverde

Orotina

San Mateo

Garabito

Parrita

Quepos

Dota

León Cortés

Tarrazú

Lista de los 48 cantones con Alerta Amarilla

La Alerta Amarilla abarca los siguientes cantones de Costa Rica:

Pérez Zeledón

Buenos Aires

Coto Brus

Osa

Puerto Jiménez

Golfito

Corredores

Turrubares

Aserrí

Acosta

Puriscal

Alajuela

Atenas

Grecia

Poás

Naranjo

Palmares

San Ramón

Sarchí

Zarcero

Barva

Belén

Flores

Heredia

San Isidro

San Pablo

San Rafael

Santa Bárbara

Santo Domingo

Curridabat

Desamparados

Escazú

Goicoechea

Alajuelita

Montes de Oca

Mora

Moravia

San José

Santa Ana

Tibás

Vázquez de Coronado

La Unión

Cartago

El Guarco

Paraíso

Oreamuno

Alvarado

Jiménez

El fenómeno de El Niño mantiene el déficit de lluvias

La decisión responde a las condiciones climáticas registradas entre enero y septiembre de 2026. Durante ese periodo, el Pacífico Norte acumuló un 43% menos de lluvia de lo normal.

Además, el Pacífico Central registró un déficit del 37%, el Pacífico Sur del 27% y el Valle Central del 20%.

La CNE explicó que el fenómeno de El Niño provoca una distribución irregular de las precipitaciones. Mientras varias regiones del Pacífico enfrentan condiciones secas, sectores del Caribe registran excedentes de lluvia.

Ante este panorama, las autoridades solicitan a las instituciones revisar sus planes de contingencia y prepararse para posibles impactos en los servicios esenciales.

Asimismo, la CNE pide a la población ahorrar agua y electricidad, reparar fugas y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

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