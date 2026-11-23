Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Varias comunidades de Alajuelita, Escazú, Desamparados y La Uruca quedarán sin agua este miércoles 25 de noviembre.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realizará un mantenimiento preventivo en el sistema de Puente de Mulas.

La suspensión del servicio será entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.



El restablecimiento del líquido será paulatino y en algunos sectores el agua podría llegar a partir de las 7 de la noche, mientras que en otros se extendería después de las 11 de la noche, asi lo indicó Jeimy Morera, vocera de la AyA.

La institución indicó que la recuperación del sistema iniciará una vez que finalicen los trabajos.



En Alajuelita, las comunidades afectadas son Concepción, San Josecito y San Felipe. En Escazú, San Antonio, San Rafael y Santa Ana.

En Desamparados, las zonas afectadas serían Cerriz, Litrillos, San Miguel, San Juan de Dios, San Rafael Abajo y San Rafael Arriba.

Los cortes también contemplan varias comunidades de La Uruca.



Vecinos de estas zonas ya toman previsiones. “Yo por lo menos tengo un recipiente plástico y cuando teníamos problemas precisamente con el abasto de agua, pues eso me ha servido como una reserva”, relató una vecina de las comunidades afectadas.

Otro vecino advirtió que entre la población hay adultos mayores, niños y personas con discapacidad.



Durante la jornada, el AyA realizará mantenimiento preventivo y correctivo en las estaciones de bombeo, limpieza de equipos eléctricos y cambio de piezas en las tuberías.