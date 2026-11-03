Decenas de agricultores y estudiantes marchan en San José

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Decenas de agricultores y estudiantes marcharon este martes desde la Fuente de la Hispanidad hasta la Plaza de la Democracia para exigir al Gobierno mejores condiciones para el sector agro.

A pesar de que la presidenta de la República, Laura Fernández, archivó la incorporación al Tratado Transpacífico, los productores mantuvieron la movilización para exigir oportunidades, precios justos y apoyo ante las importaciones masivas y el areteo del ganado.

La actividad transcurrió con total tranquilidad bajo la vigilancia de oficiales de Seguridad Pública y contó con la presencia de diputados de oposición y excandidatos, quienes se unieron al reclamo del sector.