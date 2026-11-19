Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

El Ministerio Público confirmó que la Administración de Control de Drogas (DEA) colaborará en la investigación por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Rodríguez lo asesinaron a balazos la tarde del 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, sobre Ruta 32. El video muestra cómo dos sujetos a bordo de una motocicleta le disparan en reiteradas ocasiones y luego se dan a la fuga, aparentemente hacia San José.

Colaboración de la DEA

“DEA manifestó su disposición de colaborar con el Ministerio Público de Costa Rica en la investigación por el homicidio del periodista Camilo Rodríguez, ofrecimiento que se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional entre ambas instituciones”, dijo el Ministerio Público.

Agenda de trabajo del Fiscal General

Confirmación se da en medio de la agenda de trabajo que se desarrola el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, en los Estados Unidos.

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